MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Şam rejimi İdlib'de ilerliyor! 40 yerleşimi ele geçirdiler
ABONE OL
25.12.2019 - 12:35 | | AA

Şam rejimi İdlib'de ilerliyor! 40 yerleşimi ele geçirdiler

Rusya ve İran'ın desteklediği ordu birlikleri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak muhaliflerin kontrolündeki beş köye daha girdi.

Şam rejimi İdlib'de ilerliyor! 40 yerleşimi ele geçirdiler

Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla 5 köyde daha ilerleyerek, İdlib'de ele geçirdiği yerleşimlerin sayısını 40'a çıkardı.

Rejim güçleri, dün akşam saatlerinden itibaren İdlib'in Maarratinnüman ilçesinin güneyindeki Amdudiye, Sıhyan, Babolin, Keferbasin ve Tekane köyleri ile sivillerin tahliye yolu üzerindeki Hiş Köprüsü'nü ele geçirdi.

Hiş köprüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Maarhatat köyünde lojistik amaçlarla kullandığı yerleşkenin yakınlarında bulunuyor.

Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin girdiği yerleşimlerin sayısı 40'a çıktı.

Rejim güçleri daha önce İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, El-Falül, Babulin, Um Celal, Um Tüveyne, Recmül Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Hureybe, Şara, Ebu Habbe, Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman yerleşimlerini ele geçirmişti.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 215 bini buldu.

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski Danıştay üyesi Halide Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi

Eski Danıştay üyesi Halide Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber