Sanayi bölgesinde yangın: 10 bin metrekarelik alan kül oldu

Kuveyt'in Fervaniya bölgesinde bulunan sanayi bölgesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sanayi bölgesindeki 8 farklı bölgeye sıçrayan alevler 10 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Yerel kaynaklar, gece saat 01.15'te başlayan yangın sebebiyle çok büyük maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangına yaklaşık 9 itfaiye ekibinin hala müdahale ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.



Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik arama kurtarma gemileri ve Polis Özel Harekat ekipleri bölgede aramalarına devam ediyor.