Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir öğretmenin, öğrencilerinin etek altı görüntülerini çekerken yakalanması, ülkede bomba etkisi yarattı. Kız öğrencilerini yanına çağırıp onlara soru sorarken bir yandan da eteklerinin altına doğru tuttuğu telefonla görüntü alan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Los Rios eyaletine bağlı Quevedo kentinde gerçekleşen olay sonrasında, Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparak, ismi açıklanmayn öğretmen hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı ve adamın, okuldan atıldığını bildirdi.

Skandal olay, öğrencilerden birinin durumu fark ederek öğretmeni videoya çekmesiyle ortaya çıktı. Yerel La Republica gazetesindeki habere göre, YouTube'da yayınlanan video binlerce kez paylaşıldı. Okul yetkilileri ve Eğitim Bakanlığı, görevlendirdikleri öğretmenleri daha dikkatli seçmeleri konusunda eleştirildi.

2018 ile 2019 yıllarında, Los Rios Eğitim Bakanlığı, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle toplam dokuz öğretmeni açığa almıştı.