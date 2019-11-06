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06.11.2019 - 23:50 | | AA

Şarbon paniği! Havalimanına gidiyordu acil kriz masası oluşturuldu

Belçika'da başkent Brüksel'deki havalimanı istikametine giden bir tren, şarbon şüphesi üzerine boşaltıldı.

Şarbon paniği! Havalimanına gidiyordu acil kriz masası oluşturuldu

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde Brüksel Havalimanı istikametindeki trenin kondüktörü, bagaj bölümünde bir poşet içinde beyaz pudra buldu.

Beyaz pudranın şarbon olabileceğini düşünen kondüktörün polisi araması üzerine tren, Flaman bölgesindeki Denderleeuw İstasyonu'nda durduruldu. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiyeci sevk edildi.

Yolcuların ilk etapta trenden inmesine izin verilmezken, daha sonra ekipler tarafından indirilerek dezenfekte edildi.

Bulunan beyaz pudra araştırılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Denderleeuw Belediyesi, konuya ilişkin kriz masası oluşturdu.

 

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