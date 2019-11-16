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16.11.2019 - 16:25 | | DHA

Sarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktı

Fransa’da başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinin birinci yılında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde eylemciler yeniden bir araya geldi.

Sarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktı

Fransa’da 17 Kasım 2018’de başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnual Macron’un politikaları ve hükümet politikalarının protesto edilmesiyle devam eden sarı yelekliler eylemleri, başlangıcından neredeyse bir yıl sonra Fransa’da etkisini sürdürüyor.

Eylemlerin birinci yıldönümünde protestocuların yeniden sokaklarda toplandığı ve polisle karşı karşıya geldiği görülürken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

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