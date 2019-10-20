Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

Belçika'daki Sanicole Airshow sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu.

O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.