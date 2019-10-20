20.10.2019 - 11:04 | | DHA
Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu
Belçika'da düzenlenen Sanicole Airshow sırasında Ukraynaya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Belçika'daki Sanicole Airshow sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu.
O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Havalı tabanca ile vurulan yavru kediye sahip çıktılarRusya'da yavru bir kediye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boncuk atan havalı tabanca ile 9 el ateş edildi. Ölüme terk edilen yavru kedi, getirildiği hayvan koruma merkezinde ameliyata alındı ve kurşunların yarısından fazlası çıkarıldı. Yavru kedinin iyileşme süreci sosyal medyada hayvan koruma merkezince paylaşıldı.