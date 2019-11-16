Savaşların ABD’ye bedeli 6 trilyon dolar

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi’ne bağlı Watson Enstitüsü tarafından uzun yıllara uzanan bir çalışma gerçekleştirildi. 2011 yılında başlatılan çalışmayla, savaşın hem ABD hem de ilgili ülkelere etkisi ve maliyeti konusunda kapsamlı raporlar hazırlandı.

“Cost of War” (Savaşın Maliyeti) projesi tarafından yayınlanan rapor, savaşların korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmada, 11 Eylül terör saldırıları sonrası ABD tarafından başlatılan savaş ve müdahalelerde, yaklaşık 6.4 trilyon dolar para harcandığı ortaya konuldu. Bu harcamaların yaklaşık 1 trilyon dolarını, hükümetin savaşlara katılan askerlere olan mali yükümlülüğü oluşturuyor. 11 Eylül sonrası harcanan 6.4 trilyon dolarlık maliyet sadece savaşlara harcanan ödemeler değil. Bunun içinde yurt dışındaki operasyonlar, askerlerin sağlık harcamaları gibi giderler de var. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yurt dışı operasyonlarına büyük harcama yaptığını aralıklarla dile getirmişti.

800 bin ölüm

Rapora göre savaşlarda sivil, savaşın yaşandığı ülkenin güvenlik güçleri, militanlar, ABD askeri personeli dahil son 18 yılda 800 bini aşkın kişi öldü. Rapora Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Yemen ve “diğer” kategorisindeki savaşlar eklendi. Bunun yanı sıra aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkedeki operasyonlarda yaşanan kayıplar da yer aldı. Rapora göre en çok ABD askeri Irak savaşında hayatını kaybederken, Irak işgali sırasında 184 bin ile 207 bin arası sivil de hayatını kaybetti. 11 Eylül sonrası ABD’nin dahil olduğu tüm savaşlarda yaşanan sivil kayıpların ise 312 ile 335 bin arasında olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, “bu rakamların sürekli arttığı çünkü savaşların devam ettiği” ifade edilirken, “askerlerin ülkelerine dönmesiyle savaşların sona ermediği” de belirtiliyor. Çalışmayı hazırlayan isimlerden Brown Üniversitesi Profesörü Catherine Lutz, “Savaşlarda daha az asker ölse ve ABD gitgide daha az para harcasa dahi, savaşın finansal etkisi 10 yıl öncesine kıyasla daha da kötü. 22’nci yüzyılda dahi bu savaşların faturalarını ödemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Rapor ABD’de, bu savaşlar olmasaydı, bu devasa paranın çok daha faydalı sebepler için harcanabileceği yönünde bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Lutz ayrıca araştırmada verilen 800 bin ölü sayısının oldukça muhafazakar olduğunu belirtti.