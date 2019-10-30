Sayıları arttı

Dünyada nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan, 480 nüfuslu dağ gorilleri için Ruanda’da koruma çalışması sürüyor. Dünyanın en uzun soluklu programlarından biri sayesinde Ruanda’daki goril nüfusunun tükenmesinin şimdilik önüne geçilmiş durumda. l DIŞ HABERLER