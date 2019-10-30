30.10.2019 - 07:50 |
Sayıları arttı
Dünyada nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan, 480 nüfuslu dağ gorilleri için Ruanda’da koruma çalışması sürüyor. Dünyanın en uzun soluklu programlarından biri sayesinde Ruanda’daki goril nüfusunun tükenmesinin şimdilik önüne geçilmiş durumda. l DIŞ HABERLER
Misafirliğine gitti, kendini öldürdüArnavutköy'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. �