Schumi için kök hücre umudu

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Michael Schumacher’e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulanacak. Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı. Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.