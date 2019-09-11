MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSchumi için kök hücre umudu
11.09.2019 - 07:50

Schumi için kök hücre umudu

Beş yıl önce kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, Fransa’nın başkenti Paris’te Pompidou Hastanesi’ne yatırıldı.

Schumi için kök hücre umudu

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Michael Schumacher’e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulanacak. Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı. Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

iPhone 11 Pro Max fiyatı belli oldu! iPhone 11 ne kadar?

iPhone 11 Pro Max fiyatı belli oldu! iPhone 11 ne kadar?

Sanıklar gülünce salonda kriz çıktı

Sanıklar gülünce salonda kriz çıktı

Yeşilçam’ın ‘sadık dostu’na veda

Yeşilçam’ın ‘sadık dostu’na veda

Sıradaki Haber