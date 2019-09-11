11.09.2019 - 07:50
Schumi için kök hücre umudu
Beş yıl önce kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, Fransa’nın başkenti Paris’te Pompidou Hastanesi’ne yatırıldı.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Michael Schumacher’e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulanacak. Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı. Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.