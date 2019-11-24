Sel felaketinde ölü sayısı artıyor!

Adını vermek istemeyen bölge yetkilisi yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Pokot bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'ten 60'a yükseldiğini belirtti.
Yetkili, 7 kişinin de kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor.
Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Kimyasal alarmı! Bir zarfın içinde geldi...Aksaray'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.