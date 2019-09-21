Selde can pazarı

Uçuşlar iptal



ABD’nin Teksas eyaletinde “Imelda” tropikal fırtınası hayatı felç etti. Üç gündür devam eden fırtınanın yanı sıra şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi iki kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer ölenlerden birinin Houston’da aracını sudan kurtarmaya çalışırken, diğerinin ise Jefferson’da sele kapıldığını bildirdi. Houston’da en az 900 uçuşun da iptal edildiği açıklandı.



Tahliye edildiler



Yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği belirtilirken, yetkililer mahsur kalan aileleri kurtarma çalışmaları başlattı. Botla yürütülen çalışmalar sırasında polisin, mağdur hayvanları kurtarmak için gösterdiği çabalar da hayvan hakları savunucuları tarafından takdir edildi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın etkisinin azalacağını duyurdu.



