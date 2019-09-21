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21.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Selde can pazarı

ABD’nin Teksas eyaletini “Imelda” tropikal fırtınası vurdu. Şiddetli yağışla oluşan sellerde 2 kişi öldü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalanlar için seferber oldu

Selde can pazarı

Uçuşlar iptal

ABD’nin Teksas eyaletinde “Imelda” tropikal fırtınası hayatı felç etti. Üç gündür devam eden fırtınanın yanı sıra şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi iki kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer ölenlerden birinin Houston’da aracını sudan kurtarmaya çalışırken, diğerinin ise Jefferson’da sele kapıldığını bildirdi. Houston’da en az 900 uçuşun da iptal edildiği açıklandı.

Tahliye edildiler

Yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgedeki en az bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği belirtilirken, yetkililer mahsur kalan aileleri kurtarma çalışmaları başlattı. Botla yürütülen çalışmalar sırasında polisin, mağdur hayvanları kurtarmak için gösterdiği çabalar da hayvan hakları savunucuları tarafından takdir edildi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın etkisinin azalacağını duyurdu.

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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