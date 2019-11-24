Selfie’den sonra spelfie modası

Büyük etkinlik görüntüleri

İskoçya merkezli ‘Spelfie’ uygulamasıyla artık uzaydan fotoğrafınızın çekilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle konserler, futbol maçları gibi büyük etkinliklerin uzaydan fotoğrafı ‘Spelfie’ uygulamasıyla çekilebiliyor. Spelfie ile ilk fotoğraf, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki bir çevre eyleminde çekildi. Plastik kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelen çevreciler, sahilde ‘Şimdi Hareket Et’ kelimelerini oluşturdular. Ardından Spelfie uygulamasıyla çevrecilerin uzaydan fotoğrafı çekildi.

Uygulamanın küresel gücü

Şirketin CEO’su Chris Newlands, “Spelfie, dünyayı değiştirmek için sosyal fark yaratmak isteyenlerin hareketidir. Bir spelfie’nin gücü küresel olarak farkındalığın artmasına yardımcı olabilir. Spelfie, diğer insanların da bu tip hareketlere katılmasını teşvik etmek için fark yaratmak istiyor” dedi. Bu uygulama ile fotoğraf çekmek için katıldığınız etkinliğin Spelfie’de kayıtlı olması gerekiyor. Belirlenen zaman ve yerde selfie çektikten sonra aynı gün uzaydan çekilen spelfie, kullanıcıya ulaşıyor.