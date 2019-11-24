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24.11.2019 - 09:13 |

Selfie’den sonra spelfie modası

Spelfie’ isimli uygulama, Airbus’ın uydularını kullanarak uzaydan fotoğrafınızın çekilmesini sağlıyor. Uygulamayı geliştiren şirketin yöneticisi, “Spelfie, dünyayı değiştirmek isteyenlerin hareketidir” dedi

Selfie’den sonra spelfie modası
Selfie’den sonra spelfie modası
Selfie’den sonra spelfie modası
Selfie’den sonra spelfie modası
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Büyük etkinlik görüntüleri

İskoçya merkezli ‘Spelfie’ uygulamasıyla artık uzaydan fotoğrafınızın çekilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle konserler, futbol maçları gibi büyük etkinliklerin uzaydan fotoğrafı ‘Spelfie’ uygulamasıyla çekilebiliyor. Spelfie ile ilk fotoğraf, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki bir çevre eyleminde çekildi. Plastik kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelen çevreciler, sahilde ‘Şimdi Hareket Et’ kelimelerini oluşturdular. Ardından Spelfie uygulamasıyla çevrecilerin uzaydan fotoğrafı çekildi.

Uygulamanın küresel gücü

Şirketin CEO’su Chris Newlands, “Spelfie, dünyayı değiştirmek için sosyal fark yaratmak isteyenlerin hareketidir. Bir spelfie’nin gücü küresel olarak farkındalığın artmasına yardımcı olabilir. Spelfie, diğer insanların da bu tip hareketlere katılmasını teşvik etmek için fark yaratmak istiyor” dedi. Bu uygulama ile fotoğraf çekmek için katıldığınız etkinliğin Spelfie’de kayıtlı olması gerekiyor. Belirlenen zaman ve yerde selfie çektikten sonra aynı gün uzaydan çekilen spelfie, kullanıcıya ulaşıyor.

Selfie’den sonra spelfie modası

Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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