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31.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

Serveti bu yıl 27 milyar $ arttı

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in bir dizi iddialarla karşı karşıya kalmasına rağmen 2019’da da kâra geçtiği açıklandı.

Serveti bu yıl 27 milyar $ arttı

Facebook’un, kullanıcıların politik fikirlerini etkileyen reklamlar yayınladığı ve kişisel bilgileri korumadığı ile ilgili suçlamalara maruz kalan Mark Zuckerberg’in kişisel serveti bu yıl 27 milyar dolar arttı. 79.4 milyar dolara yükselen kişisel servetiyle Zuckerberg (35), “Dünyanın en zengin 5’inci kişisi” unvanını korudu. 

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