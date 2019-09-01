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01.09.2019 - 07:50

Setlere dönecek

İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry ile nişanlandığı dönemde oyunculuk kariyerine son veren Meghan Markle’ın tekrar setlere dönmek istediği iddia edildi.

Setlere dönecek

 

Senaryo okuyor

ABD’de 2011-2018 yılları arasında yayınlanan “Suits” dizisindeki “Rachel Zane” karakteriyle tanınan Meghan Markle’ın Hollywood’a geri dönmek istediği ve senaryoları okuduğu öne sürüldü. Kraliyet ailesini yakından takip eden yorumcu Rob Shuter, “Yeni asil Meghan Markle için saray duvarları arasındaki hayatı biraz sıkıcı olmaya başladı, bu yüzden işe geri dönmeyi istiyor ve mükemmel projeyi araştırıyor” dedi. Shuter, Markle’ın “yeni 007 filminde Bond kızı” olmayacağını söyledi. Ancak Markle’ın “nabız yokladığını” ve doğru senaryo için beklediğini belirtti.

‘Eşi destek veriyor’

Eşi Prens Harry’nin de Meghan Markle’a bu konuda destek verdiği belirtildi. Shuter’a göre Harry, “en iyi oyunculardan biri olarak gördüğü eşinin yeteneklerinin heba olmasını” istemiyor. Kraliyet yaşamına dair de bilgi veren yorumcu Rob Shuter, kaynakları kendisine verdiği şu bilgileri paylaştı: “Meghan kraliyet hayatını, anne olmayı seviyor ama bu onun için yeterli değil. Bu dünyada bir fark yaratmayı istiyor, sadece kraliyet etkinliklerine katılan ve kalabalıkla el sıkışan birine dönüşmek istemiyor.”

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