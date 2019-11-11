Sevgilisini kesip nehre attı

Rusya’nın Petersburg kentinde bir kişinin Moika Nehri’ne düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, ünlü tarihçi Oleg Sokolov (63) ile karşılaştı. Sarhoş olan Sokolov’un çantasında bir kadının kolları bulundu. Kolların ünlü tarihçinin 24 yaşındaki sevgilisi Anastasia Yeşçenko’ya ait olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Sokolov, sevgilisini kavga sırasında öldürdüğünü, sonrasında başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etti. Cinayeti gizlemeye çalışan ünlü tarihçinin cesedi yok ettikten sonra Napolyon kılığında kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığı belirtildi.

Napolyon hayranı

Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte hakkında çok sayıda kitabın yazarı olan Oleg Sokolov, birçok film için de tarih danışmanlığı yapmıştı. Sokolov’a 2003 yılında, Fransa’nın en üst seviye devlet nişanı sayılan Onur Madalyası verilmişti. Aynı zamanda ünü tarihçinin öğrencisi olan Anastasia Yeşçenko, Sokolov’la birlikte birçok kitaba imza atmıştı. Fransız tarihi üzerine çalışan ikili, dönem kostümlerine olan ilgileriyle de tanınıyordu.