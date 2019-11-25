MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriŞiddetli rüzgar tekneyi alabora etti: 2 ölü
25.11.2019 - 12:05 | | İHA

Şiddetli rüzgar tekneyi alabora etti: 2 ölü

Yunanistan'ın batısında etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne alabora oldu, 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Şiddetli rüzgar tekneyi alabora etti: 2 ölü

Yunanistan’ın batısında hafta sonu boyunca sağanak yağışlar etkili oldu. Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Patras Körfezi’ndeki Antirrio kenti limanında demirleyen bir teknenin şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle alabora olması sonucu 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Atina’da kötü hava koşulları nedeniyle bugün okullarda eğitim yaklaşık 2 saat geç başladı.

Yunanistan meteoroloji servisi, ülkenin batısında etkili olan kötü hava koşullarının gece saatlerinde etkisini azaltacağını açıkladı.

    Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vurulduCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, OMTAS füzesinin hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedefin başarıyla vurulduğunu açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuruluş Osman 1. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 1. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı

    Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

    Görüntü paylaşıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

    Fatih’te tütün operasyonu! 3 gözaltı

    Fatih’te tütün operasyonu! 3 gözaltı

    Arabuluculuk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

    Arabuluculuk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

    Sıradaki Haber