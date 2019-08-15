Sİdney saldırganı Kıbrıs Türkü çıktı

Sidney Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ney’in, önce bir apartman dairesinde Michaela Dunn isimli 24 yaşındaki bir seks işçisini öldürdüğü, daha sonra yakınlarda 41 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak daha fazla insanı öldürmek amacıyla sokağa çıktığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın üzerinden Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü cami saldırılarıyla ilgili görüntülerin yer aldığı bir flaş bellek çıktığını, ancak, saldırıda terör bağlantısı olduğunu düşünmediklerini belirtti. Yapılan açıklamada, “Küçük hırsızlıklar ve çevresine tahribat gibi suçlar işlemiş. Ayrıca ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük çaplı şiddet geçmişi var” denildi.