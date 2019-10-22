Silahla ambulans çalıp yayaları ezdi

Norveç’te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi.

Olay, başkent Oslo’da meydana geldi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini ancak durumunun ciddi olmadığını duyurdu.

Silahlı kişi, çaldığı ambulansla polisten kaçarken bebek arabasıyla yolda yürüyen bir kadına ve yaşlı çifte çarptığını itiraf etti.