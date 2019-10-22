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22.10.2019 - 15:41 | | DHA

Silahla ambulans çalıp yayaları ezdi

Norveç'in başkenti Oslo'da polis ambulansla kaçan saldırganı ateş açarak durdurabildi.

Silahla ambulans çalıp yayaları ezdi

Norveç’te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi.

Olay, başkent Oslo’da meydana geldi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini ancak durumunun ciddi olmadığını duyurdu.

Silahlı kişi, çaldığı ambulansla polisten kaçarken bebek arabasıyla yolda yürüyen bir kadına ve yaşlı çifte çarptığını itiraf etti.

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yediManisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
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