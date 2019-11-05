Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.

Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.