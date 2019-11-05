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05.11.2019 - 02:04 | | AA

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.

Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
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