MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaŞili'de kuraklık ülkenin yüzde 70'ini etkiliyor
18.09.2019 - 12:22 |

Şili'de kuraklık ülkenin yüzde 70'ini etkiliyor

10 senedir susuzlukla boğuşan ülkede, bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadı ve henüz yaz mevsimi gelmeden büyük bir tehlike belirdi.

Şili'de kuraklık ülkenin yüzde 70'ini etkiliyor

Güney Amerika ülkesi Şili'de on yıldır süren susuzluk sorunu, daha tehlikeli bir hale geliyor. Ülkedeki İklim Değişikliği Ofisi'ne göre son 10 yıl, ülkenin en kurak 10 yılıydı ve sorun daha da büyüyerek, nüfusun yüzde 70'inden fazlasını etkilemeye başladı.

Başkent Santiago'nun yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki kırsal Runge bölgesinin İçme Suyu Bakanı Sabina Martinez, bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadığını ve bölgedeki su depolarının kuruduğunu, henüz yaz mevsimi gelmeden baş gösteren sorunun tehlike yarattığını açıkladı:

"Bu yıl çok kurak geçti. Neredeyse hiç gerçek anlamda yağmur yağmadı. Bu hepimizi daha da fazla etkileyecek çünkü yaz geliyor. Yazın suya daha da fazla ihtiyacımız olacak. Gerçekler bunlari bu çok büyük bir sorun."

Bölgedeki yaklaşık 3 bin hayvanın, 400 kilometre güneydeki daha az susuz bölgelere taşınması planlanıyor.

Greenpeace örgütünün Şili sorumlularından Estefania Gonzalez, hükümetin küresel ısınmayla mücadele için adım atması gerektiğini, aynı zamanda bölgedeki içme suyunun dikkatli kullanılması için düzenlemeler yapılması gerektiğini söylüyor:

"Hükümet bu konuyu ciddiye almalı ve küresel iklim değişikliğine karşı adım atmalı. Aynı zamanda artık suya erişimi olmayan bölge insanlarını hesaba katarak, suya hâlâ erişebilenler açısından israfı önlemek için düzenlemeler yapmalı."

Gonzalez, kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında Şili'nin 18. sırada olduğunu belirtti.

Şili'nin başkenti Santiago'da, 2-13 Aralık 2019'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı düzenlenecek.

Kaynak: BBC Türkçe

Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Sıradaki Haber