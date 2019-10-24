Şili'de protestolar hızla yayılıyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Başkent Santiago'daki İtalya Meydanı olarak bilinen Baquedano Meydanında toplanan binlerce kişi Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

Güvenlik güçleri, kalabalıkta kendilerine taş ve sert cisimler fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahalede bulundu.

Bu arada, ülkenin çeşitli yerlerinde göstericilerin dans ettiği, sert cisimlere vurarak ses çıkardığı pasif gösteriler düzenlenirken, bazı bölgelerde de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar ve yağma olayları devam ediyor.

Son olarak, başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinde bazı göstericiler bir oteli ve otelin altında bulunan restoranı yağmaladı.

18 ölü, 250'den fazla yaralı

Bu arada ülkede protestolar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Ölenlerden birinin, dün bir aracın göstericilerin arasına dalmasıyla hayatını kaybeden 4 yaşında bir çocuk olduğu belirtildi.

Gösteriler nedeniyle 250'den fazla kişi yaralanırken, 2 binden fazla gösterici de gözaltına alındı.

Protestocular kalıcı çözümler istiyor

Göstericilerden David Munoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim gösteri yapmamızın sebebi, ülkede demokrasi tekrar kurulduğundan beri süregelen, ortalama bir Şililinin her defasında daha da bastırılmasıdır. Sağlık, eğitim, bir iş kurmanın zorlukları gibi." dedi.

Gösterilerin hangi şartlar altında biteceği hakkında Munoz, "Biz bu gösterilerle sadece eşitlik istiyoruz, bize bir şeyler vermelerini istemiyoruz. Ülkenin yüzde 1'i Şili'nin bütün gelirini alırken, kalan yüzde 90'ı bir kırıntı için savaş veriyoruz, daha onurlu bir şey istiyoruz, iyi yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Göstericilerden Miguel Vergara da, ülkedeki sağlık hizmetinin yetersiz olduğu ve çok yavaş işlediği için protestolara katıldığını söyledi.

Devlet Başkanı Pinera'nın açıkladığı yardım paketini "geçici çözüm" olarak değerlendiren Vergara, gösterilerin ancak kalıcı çözümlerle son bulacağını belirtti.

Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü endişeli

Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH) Başkanı Sergio Micco, Devlet Başkanı Pinera ile görüşmesinin ardından, ülkede meydana gelen şiddetli gösterilerde yapılan insan hakları ihlallerinden dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından, INDH, aralarında işkence, cinsel taciz ve cinayet olmak üzere 46 dava açmıştı.

Zam karşıtı başlayan ve şiddetli gösterilere dönüşen protestolar

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.