Sırbistan'a göre Kosova Başbakanı Haradinaj'ın istifası bir aldatmaca

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, bunun, Haradinaj'ı rakiplerinin önüne taşıyacak "siyasi bir aldatmaca" olduğunu söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova Başbakanı Haradinaj'ın istifası ve ülkesinin karşılaşabileceği sorunları değerlendirdi.

Sırp lider, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından görevinden istifa eden Kosova Başbakanı Haradinaj'ın, kendisini Kosova halkının birlik ve beraberliği için mücadele eden bir kahraman olarak göstermeye çalıştığını savundu.

Söz konusu istifanın endişeye neden olmaması gerektiğini ifade eden Vucic, "Haradinaj'ın istifası, onu rakiplerinin önüne taşıyacak siyasi bir aldatmaca." yorumunda bulundu.

Kosova'nın, "Büyük Arnavutluk" hayalini açık şekilde dillendirdiğini ve bu konuda bariz adımlar attığını söyleyen Vucic, Kosova'da yaşanan siyasi kriz süresince Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine diyaloğunun devam edemeyeceğini kaydetti.

Kosova'nın bu şartlar altında Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararını gözden geçirme konusunu da erteleyeceğini belirten Vucic, "Sırbistan'ı sancılı bir dönem bekliyor. Bizden alttan almamızı isteyecekler." diye konuştu.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti.

2017'den beri Kosova başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005'te de kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.