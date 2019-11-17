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17.11.2019 - 07:50 |

Sırrı açıkladılar! 'Katil' hücreler

Bütünleştirici Tıp Merkezi Fiziksel ve Kimyasal Araştırmalar Enstitüsü (RIKEN) ve Keio Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, uzun yaşamın sırrını bulmak için 110 yaşın üzerindeki insanların kan hücrelerinin tek hücreli transkriptom analizini yaptı.

Sırrı açıkladılar! 'Katil' hücreler

Bilim insanları, yedi uzun ömürlü kişiden 41 bin 208 hücre, yaşları 50 ile 80 arasında değişen kontrol grubu temsilcilerinden de 19 bin 994 hücre aldı. Uzun ömürlülerde B lenfosit sayısının kontrol grubuna oranla daha az olmasına rağmen, T lenfosit sayılarının yaklaşık olarak aynı olduğu görüldü. Uzun ömürlülerde yüksek seviyede sitotoksit T hücresi, yani virüsle enfekte olmuş hücreleri ve tümör hücrelerini yüzde 80’e kadar yok edebilen katil hücreler olduğu tespit edildi. Kontrol grubunda ise T lenfositlerin sadece yüzde 10-20’si sitotoksit’ti. İki tür T lenfosit bulunuyor: CD8 sitotoksit ancak CD4 sitotoksit değil. Araştırmacılar ilk başta, uzun ömürlülerin kanının fazla CD8 hücresi içerdiğini sandı. Ancak öyle olmadığı görüldü.

Uzun ömürlü insanların CD4 T hücrelerinin zamanla katil hücrelerin özelliklerini aldıkları belirlendi. Üstelik, üremeleri klonal genişleme yoluyla gerçekleşiyor. Bu da, bu hücrelerin çoğunun tek ata hücresinin devamı oldukları anlamına geliyor.

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