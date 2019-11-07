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07.11.2019 - 12:56 | | İHA

Sırtına dev Putin dövmesi yaptırdı!

Bir Rus vatandaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu hayranlığı sırtına kazıtarak dev bir dövme yaptırdı.

Sırtına dev Putin dövmesi yaptırdı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan bir kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e büyük hayranlık duyduğu için sırtına dev bir dövme yaptırmaya karar verdi. Dövme sanatçısıyla işe koyulan adam uzun süren çalışmaların ardından sırtının tamamını kaplayan bir dövme yaptırdı.

Dövmede Putin'in yüzü ile Rus ordusuna ait birçok stratejik silah, Rusya haritası, Kırım ve Rusya’nın uzaya çıktığını sembolize eden roketler yer aldı. Dövmesini fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Rus vatandaşı, 12 yaşındaki çocuğuna Rusya sevgisi ve Putin’e bağlılığı aşılamak için bu dövmeyi yaptırdığını belirtti.

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