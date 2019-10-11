Uçak havalanamadı

“Yok Oluş İsyanı” (Extinction Rebellion) adlı çevreci grupların başlattığı protesto gösterilerinin 4’üncü gününde İngiltere’nin başkenti Londra’daki City Havalimanı işgal edildi. İklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla Avrupa genelinde eylemlerini sürdüren “Yok Oluş İsyanı” adlı grubun üyelerinin, havalimanını işgali büyük kaosa yol açtı. Eylemcilerden biri, Dublin’e gitmek üzere havalimanında bulunan bir uçağa binmeyi başarırken, uçağın havalanmasına engel oldu. Bir başka aktivist ise havalimanının çatısına çıkmayı başardı.

600’ün üzerinde gözaltı

Çevreci grupların eylemleri Londra dışında da devam ediyor. 60 dünya kentinde eylem yapmayı planlayan grupların protestoları Avrupa’nın diğer kentlerinde de büyük etki yarattı. Sadece Londra’da 600’den fazla göstericinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Londra’dan bütün dünyaya yayılan grup, “varlığımızı tehdit eden iklim felaketine ve ekolojik çöküşe karşı” hükümetin iklim krizi hakkında doğruları söylemesini, karbon salınımıyla ilgili yeni yasalar çıkarılmasını ve atılacak adımları denetleyecek bir “Yurttaşlar Meclisi” kurulmasını istiyor.

CDU’ya ‘yapıştılar’

Avrupa’nın diğer kentlerinde de Londra’dakine benzer eylemler sürüyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de sivil itaatsizlik eylemi düzenleyen çevreciler, ellerini CDU’nun (Hıristiyan Birlik Partisi) binasına yapıştırdı. Polisler eylemcileri binadan uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.