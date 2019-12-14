Siyasi kariyeri zirveye adanmış

55 yaşındaki Johnson, hayatını hep siyasi bir güç ele geçirmeye, siyasi kariyerini zirveye çıkarmaya adamış. Bugün o amacına erişti ve artık İngiltere’nin başbakanı. Johnson, son 7 hafta boyunca ülke çapında yapılan kampanya sonunda kazanan taraf oldu ama aslında 40 yıldır siyasette yükselmek için durmaksızın bu başarıyı kovalıyordu. Yakınları, Johnson’ın çocukluk hayalinin “dünyanın kralı” olmak olduğunu ifade ediyor. Gazetecilik kökenli olan Johnson, iki dönem Londra belediye başkanlığı yaparak dünya çapında ünlendi. Sol eğilimi Londra’da Muhafazakarlar, Johnson sayesinde belediye başkanlığını kazanmıştı. 2016’da Muhafazakar Parti başkanlığı ve başbakanlık için önemli adaylardan biriydi ancak geri adım atmak durumunda kaldı. Ardından May’in kabinesinde iki yıl Dışişleri Bakanlığı yaparak, bitti denilen siyasi kariyerini yeniden canlandırdı.



Genelde partisinin liderlik kadrosuyla ters düşen bir pozisyon aldı ve her seferinde daha fazla güç kazandı. Sıradışı kişiliğiyle, İngilizlerin mesafeli, kuralcı tarzlarının dışına çıkan bir rock yıldızı gibi oldu. Bu sayede partisinden ayrı bir kurum haline geldi. İngiltere’nin içinde bulunduğu Brexit çıkmazının başlıca sorumlularından biri de yine Johnson oldu. 2016’daki Brexit referandumu kampanyası sırasında söylediği yalanlarla halkın AB’den ayrılmak için oy vermesinde önemli rol oynadı.



Kökeni Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan Johnson, öldürülen Osmanlı Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal’ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813’te Çankırı’nın Kalfat köyünde doğmuştu. Ancak Johnson’ın Türkleri ve Türkiye’yi ne kadar sevdiği biraz tartışmalı. Zira Brexit kampanyası sırasında, “AB’den ayrılmazsak 80 milyon Türk İngiltere’ye akın edecek” iddiasını öne sürmüş, hem Türkiye’nin hem de İngiltere’deki Türklerin tepkisini çekmişti.



Özel hayatı başına bela



Seveni kadar nefret edeni de var Johnson’ın. Birçok kişi onu güvenilmez, toplumu bölücü, kadınlara karşı saygısız biri olmakla suçluyor. Henüz ayrıldığı eşinden boşanmamış olan ve şimdilerde kendisinden 20 yaş genç olan Carrie Symonds ile birlikte olan Johnson’ın özel hayatı da İngiliz basınının gündeminde. Symonds’ın resmi törenlerde yer alması şimdilik beklenmiyor. Johnson 2004’de özel hayatına ilişkin yalan söylediği için Muhafazakâr Parti’nin gölge kabinesinden kovulmuştu. Johnson’ın “Spectator” dergisinin eski editör yardımcısı Petronella Wyatt ile yaşadığı gizli aşk da kariyerine büyük darbe vurmuştu. Johnson’ın 4 çocuğu bulunuyor.