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05.11.2019 - 11:51 | | milliyet.com.tr

Skandal fotoğraf, pilotu işinden etti!

Çinli bir pilot, kokpitte bir kadın yolcunun poz verdiği fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından meslekten men edildi.

Skandal fotoğraf, pilotu işinden etti!

Fotoğraf, Çin merkezli havayolları firması Air Guilin'in, Guilin-Yangzhou seferini yapmakta olan uçağında çekildi. 4 Ocak günü çekilen bu kare, bu hafta içerisinde sıklıkla paylaşıldı. Skandal fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti ve pilot, hava güvenlik yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle meslekten men edildi.

Fotoğrafta, zafer işareti yapan kadın, kokpitte pilot koltuğunda otururken görülüyor. İsmi açıklanmayan kadın, paylaşımına "Kaptana çok teşekkürler. Çok mutluyum" notunu düşmüş.

BBC'nin haberinde kaptan pilotun ismi açıklanmazken, uçmaktan hayat boyu men edildiği bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, güvenliğin şirketin önceliği olduğu ve bu tarz bir sorumsuzluğa tolerans göstermeyecekleri belirtildi.

53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.
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