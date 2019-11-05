Skandal fotoğraf, pilotu işinden etti!

Fotoğraf, Çin merkezli havayolları firması Air Guilin'in, Guilin-Yangzhou seferini yapmakta olan uçağında çekildi. 4 Ocak günü çekilen bu kare, bu hafta içerisinde sıklıkla paylaşıldı. Skandal fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti ve pilot, hava güvenlik yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle meslekten men edildi.

Fotoğrafta, zafer işareti yapan kadın, kokpitte pilot koltuğunda otururken görülüyor. İsmi açıklanmayan kadın, paylaşımına "Kaptana çok teşekkürler. Çok mutluyum" notunu düşmüş.

BBC'nin haberinde kaptan pilotun ismi açıklanmazken, uçmaktan hayat boyu men edildiği bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, güvenliğin şirketin önceliği olduğu ve bu tarz bir sorumsuzluğa tolerans göstermeyecekleri belirtildi.