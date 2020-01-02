Skandal Greta Thunberg esprisi büyük tepki topladı

Daha 16 yaşında yaptığı iklim protestolarıyla, Time Dergisi'nin '2019 yılın kişisi" seçilen Greta Thunberg, geride kalan yıla damga vuran isimler arasındaydı. Ancak Greta'nın ismi hiçbir zaman bu kadar bilinçsizce kullanılmamıştı.

Hürriyet'ten Fulya Asena Kahraman'ın haberine göre; İngiliz komedyen Rossie Jones yeni yıl gecesi yaptığı skeç şovunda izleyenlerden gelen soruları da yanıtladı.

Bir izleyicinin Greta Thunberg ile ilgili ne düşünüyorsunuz? sorusuna Jones skandal bir yanıt verdi.

İngiliz komedyen, "Bence Greta mükemmel bir insan. Çok zekice işler yapıyor. Ama şu an bunları yapmamalı. Yaşının gereği şeyler yapmalı, daha 16 yaşında. Bu yaşta sadece iki şey yapmalı, içki içmek ve parmaklanmak..."

Jones'un bu sözüm ona esprisi sahnede gülüşmelerle karşılansa da Twitter'a yazılan ilk eleştiri fitili ateşlemiş oldu.

Başarılı bir kız çocuğu ile ilgili İngiliz komedyenin sözleri Twitter'da deyim yerindeyse kıyameti kopardı.

Sosyal medyada olayla ilgili yorum yapanlar komedyeni iğrenç ve ahlaksız olarak tanımladı.

İngiliz komedyenin gelen tepkilerin ardından ne yapacağı merak edilen konular arasında...

Rossie Jones