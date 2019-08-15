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15.08.2019 - 08:09| WELLINGTON AA

Skandal mektuba özür

Yeni Zelanda’da yetkililer, mart ayında iki camiye yönelik düzenlediği saldırılarda 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’ın, hücresinden 6 sayfalık propaganda mektubu göndermesine izin verilmesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.

Skandal mektuba özür

“New Zealand Herald” gazetesinin haberine göre, ülkedeki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu ifade ederek özür diledi. Stevenson, mektubun yayımlanmasının terör saldırılarından etkilenen kişilerde yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.

Tarrant’ın mektubunun hükümet için utanca neden olduğunu vurgulayan Başbakan Jacinda Ardern ise, “Bütün Yeni Zelanda vatandaşlarının, bu kişinin nefret dolu mesajını parmaklıkların arkasından paylaşamaması gerektiğine dair beklentisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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