Skandal mektuba özür

“New Zealand Herald” gazetesinin haberine göre, ülkedeki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu ifade ederek özür diledi. Stevenson, mektubun yayımlanmasının terör saldırılarından etkilenen kişilerde yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzüntü yaşadığını söyledi.

Tarrant’ın mektubunun hükümet için utanca neden olduğunu vurgulayan Başbakan Jacinda Ardern ise, “Bütün Yeni Zelanda vatandaşlarının, bu kişinin nefret dolu mesajını parmaklıkların arkasından paylaşamaması gerektiğine dair beklentisi olduğunu düşünüyorum” dedi.