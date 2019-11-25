Şok görüntüler... Çıplak bir şekilde motosiklete bindiler!

Raymond RB kullanıcı adlı adam, Instagram'da bir arkadaşıyla birlikte çıplak bir şekilde scooter kullandığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Endonezya'nın Bali adasında gerçekleşen olayda, çıplak çekilde motosiklet kullanan iki kişinin, aracı havuza doğru sürdüğü görülüyor. Viral olan video, sosyal medyanın farklı platformlarında binlerce defa paylaşıldı.

Avustalyalı olduğu belirlenen turistler, çevredekilerin tepkisini çekti. Ancak iki sarhoş turist de, ada sakinlerine saygısızlık etmediklerini iddia etti. Bell Tower Times adlı facebook sayfasında da paylaşılan görünrüler, binlerce yorum aldı. İsmi açıklanmayan Avustralyalı turist, alkollü olduğu için böyle bir davranışta bulunduğunu ancak kimseyi rahatsız etmek istemediğini ileri sürdü. 23 yaşında olduğu öğrenilen adam, ayrıca Bali'de aylar geçirdiğini bu sebepte de scooter sahibi olduğunu söyledi.