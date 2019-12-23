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23.12.2019 - 20:05 | | AA

Şoke eden 'dang humması salgını' açıklaması: Vaka sayısı 101 bini aştı

Son dakika haberine göre; Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 101 bin 244'e yükseldiği bildirildi.

Şoke eden 'dang humması salgını' açıklaması: Vaka sayısı 101 bini aştı

 

United News of Bangladesh (UNB) ajansının haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 18'i başkent Dakka'da olmak üzere 35 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana görülen vaka sayısının 101 bin 244 olduğu, bunlardan 141'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 127 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı. - Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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