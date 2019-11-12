MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriŞoke eden itiraf: Gerçek mermi kullanıldı
12.11.2019 - 23:30 | | AA

Şoke eden itiraf: Gerçek mermi kullanıldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilerde gerçek mermi kullandığını açıkladı.

Şoke eden itiraf: Gerçek mermi kullanıldı

 

Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimdeki vilayetlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "göstericilere karşı ölümcül silahların kullanıldığı" yönündeki raporlarına dair Abdulmehdi, "Güvenlik güçleri sadece 10 günlük bir süre zarfında gerçek mermi kullandı. Bu zaten hükümetin olaylarla ilgili açtığı özel soruşturmada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, göstericilerin önemli talepleri arasında yer alan yolsuzluk konusuna dair ise "Çözülmesi gereken sorunların başında yolsuzluk geliyor. Ayrıca, yolsuzluğa teşvik edici sistemle de mücadele etmeliyiz." dedi.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor

BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor

MasterChef eleme adayları belli oldu! 46. son bölümde büyük sürpriz!

MasterChef eleme adayları belli oldu! 46. son bölümde büyük sürpriz!

EDHO 147. son bölümde Tipi, Altan'ı boğdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni fragmanı..

EDHO 147. son bölümde Tipi, Altan'ı boğdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni fragmanı..

Sıradaki Haber