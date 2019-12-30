Şoke eden tehdit: Nüfusun yoğun bulunduğu noktaları...

Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, "hedeflerini, önemli ve nüfusun yoğun bulunduğu noktaları içine alacak şekilde genişlettiklerini" belirtti.

Seri, Husi güçlerin hedeflerini 3 gruba ayırdığını dile getirerek, birinci grupta 6'sı Suudi Arabistan'da ve 3'ü BAE'de 9 önemli hedefin belirlendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bu yıl 19 kente 6 bin 534'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Seri, bin 226 saldırıyı püskürttüklerini, entegre füze savunma sistemi üretme kapasitesine sahip olduklarını öne sürdü.

Seri, Husi güçlerin, 2019'da 228 Suudi Arabistan, 142 Sudan ve 16 bin Yemen askerini öldürdüğünü, koalisyon güçlerine ait 69 uçağı düşürdüğünü, bunlardan 9'unun keşif ve 53'ünün casus uçağı olduğunu iddia etti.

Koalisyon güçlerinden ve Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.