08.12.2019 - 14:14 | | İHA
Sokotra Adası'nı fırtına vurdu
Yemen'in Sokotra Adası'nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı.
Sokotra Adası’nda etkili olan tropik fırtına “Pawan” nedeniyle dalgaların 3-4 metreye yükseldiği ve şiddetli yağış sonucu nehirlerin taştığı belirtildi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara yol açarken, bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Selde can kaybı yaşanmazken, çiftliklerin ve hayvanların zarar gördüğü belirtildi.
120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yediABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına da 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi.