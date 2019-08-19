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HaberlerDünya‘Soller’in ruhu satılık değil’
19.08.2019 - 09:58

‘Soller’in ruhu satılık değil’

İspanya’nın ünlü turistik adası Mallorca’daki Soller kasabası halkı ayaklandı.

‘Soller’in ruhu satılık değil’

Nedeni ise 1912’den bu yana kasabayı Palma’ya bağlayan ahşap vagonları bulunan tren ve demiryolu hattının satılma girişimi. Çoğu turist olmak üzere yılda 1 milyon kişi taşıyan tarihi değeri bulunan tren ve demiryolu hattı için 10-15 yatırımcının teklifte bulunduğu ve 25 milyon euro gibi bir rakamın telaffuz edildi belirtiliyor. Soller Belediye Başkanı Carles Simarro, “Bu tren hattının olağanüstü değerini kaybetmek bir utanç olur. Burası Soller’in ruhudur” diyerek, satışa karşı çıktı. Sollerliler, 800 kasabalının hissedar olduğu demiryolu hattını satılık olmadığını açıkladı.

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