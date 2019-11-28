Son dakika... Arnavutluk'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tiran'ın 39 kilometre batısında olduğu belirtildi.

Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz salı günü Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.