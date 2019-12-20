Son dakika... 6.1'lik deprem dört ülkeyi birden salladı

Reuters haber ajansı, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini 'son dakika' haberi olarak duyurdu.

Deprem Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasındaki Hindikuş bölgesinde yerel saatle 16.09'da gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü, Afganistan'ın Feyzabad şehrine bağlı Curm köyüne 47 kilometre uzaklıkta.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, üç ülkede birden binaların sallandığını bildiriyor.

Sarsıntının yerin 210 kilometre altında gerçekleştiğini belirten Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem Hindistan, Pakistan ve Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan'da da hissedildi.