Son dakika... 81 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±yla ilgili Somali Ä°stihbarat AjansÄ±'ndan flaÅŸ açÄ±klama
Somali istihbaratÄ±, hafta sonu aralarÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu onlarca kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an baÅŸkent MogadiÅŸu'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n yabancÄ± bir Ã¼lke tarafÄ±ndan planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Somali Ulusal Ä°stihbarat ve GÃ¼venlik AjansÄ± (NISA) tarafÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent MogadiÅŸu'daki saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin hazÄ±rlanan Ã¶n raporun hÃ¼kÃ¼mete sunulduÄŸu belirtildi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n yabancÄ± bir Ã¼lke tarafÄ±ndan planlandÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶netildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in bazÄ± uluslararasÄ± istihbarat servisleriyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
MogadiÅŸu'da cumartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¼mrÃ¼k merkezi yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmiÅŸti.
TÃ¼rkiye SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ±larÄ±n tedavisine destek vermek amacÄ±yla harekete geÃ§miÅŸ, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluÅŸan 20 kiÅŸilik ekibi Somali'ye gÃ¶ndermiÅŸti.
Patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden 2 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± ile yaralanan 16 Somalili TÃ¼rkiye'ye getirilmiÅŸti.