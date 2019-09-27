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27.09.2019 - 00:26 | | AA

Son dakika | ABD açıkladı! Kimyasal silah kullandılar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de mayıs ayında düzenlenen saldırıda Beşşar Esad rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettiklerini açıkladı.

Son dakika | ABD açıkladı! Kimyasal silah kullandılar

 

Pompeo, New York'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Esad rejimi, bazıları savaş ve insanlık suçu olan sayısız zulümden sorumlu. Bugün ABD'nin Esad rejiminin 19 Mayıs’ta (İdlib'deki saldırıda) kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna vardığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Esad'in mayısta düzenlediği kimyasal saldırının öncekilerden farklı olduğunu, çünkü bu sefer klorin kullanıldığını söyleyen Pompeo, Trump'ın dünyayı kimyasal silah kullanımından uzak tutma konusunda oldukça gayretli olduğunu belirtti.

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