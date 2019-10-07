Son dakika... ABD askerleri Suriye-Türkiye sınırından çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra açıklama yapan Beyaz Saray, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmeye başladığı bildiriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütü YPG ve PKK'ya destek için Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerin bölgeden ayrılmaya başladığını aktarıyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD birlikleri Rasulayn'daki mevzilerinden sekiz kilometre içeriye çekiliyor.

Ankara, uzun süredir Suriye sınırına bir güvenli bölge kurulması ve terör unsurlarının temizlenmesi için operasyon yapacağını vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu operasyonun sinyalini vermişti.