Son dakika... ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın çıktı

İrlanda'da ABD askerlerini taşıyan bir yolcu uçağından kalkışa hazırlanırken alevler yükseldi.

Boeing 767-300 tipi uçağa, ülkenin batısındaki Shannon Havalimanı'ndan sabah erken saatlerde askerler ve aileleri bindi.

Hava kontrol kulesinin alevleri fark etmesi ve uçaktan duman gelmesi üzerine Omni Air International'a ait uçak durduruldu.

İrlanda medyası, uçağın motoruna köpük sıkıldığını ve havalimanındaki diğer uçuşların askıya alındığını bildiriyor.

Olay yerine çok sayıda acil servis yetkilisi sevk edilirken, tüm yolcular ve mürettebat başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Omni Air International, ABD ve diğer ülkelerin askerleri ile ailelerini dünyanın her yerine taşıyan bir şirket. İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nı her yılın ilk üç ayında günde ortalama 300 ABD askeri kullanıyor.