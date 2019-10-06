ABD Büyükelçiliği'nden yeni özür tweeti: Onaylamıyoruz, kabul etmiyoruz!

Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışlıkla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: GÜÇLÜ ŞEKİLDE SORUŞTURULMALI

Konuyla ilgili CNN Türk'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu güçlü bir şekilde soruşturulmalı ve gereği yapılmalıdır. Bu sadece kuru bir özürle geciştirilecek bir konu değil. Herhangi bir büyükelçilik bu şekilde yaklaşamaz" dedi.