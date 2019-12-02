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02.12.2019 - 07:35 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD Enerji Bakanı Rick Perry istifa etti!

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Twitter hesabından yayınladığı video ve yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Son dakika... ABD Enerji Bakanı Rick Perry istifa etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını ekim ayında duyurmuştu.

Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

Trump, Perry’nin yerine ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un aday gösterileceğini belirtmişti.

Rick Perry’nin adı en son, Trump’ın azil soruşturması geçirmesine neden olan Ukrayna kriziyle anılmıştı. Perry, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişkilerini yürüten isimlerden biri olarak biliniyor.

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