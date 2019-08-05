Son dakika... ABD Türkiye'ye son teklifini sunuyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki kritik görüşmeyi resmi Twitter hesabından duyurdu. Paylaşılan mesajda, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.

Amerikan Washington Post gazetesi ise, ABD'nin Suriye'nin kuzeyi için Türkiye'ye final teklifini yapmaya hazırlandığını bildiriyor.

Gazeteye göre, gelecek teklifin odak noktası 'güvenli bölge' olacak. 'Güvenli Bölge' için bugüne kadar ABD tarafından yapılan teklifler, Türkiye’nin bölgeyi temizleme planları için yeterli olmadı.

Türkiye, oluşturulacak güvenli bölgenin sınırdan itibaren en az 32 km derinliğe ulaşmasını istiyor. Bu bölgenin ABD ve Türk askerleri tarafından teröristler ve diğer silahlı gruplardan temizlenmesi planlanıyor.

ABD’nin son yaptığı teklif 14 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgenin oluşturulması yönünde. Türkiye-Suriye sınırı boyunca 140 km uzunluğunda bir hat oluşturulmasını planlıyor.