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04.08.2019 - 20:35| İHA/AA

Son dakika | ABD yasta! Saldırılardan sonra flaş gelişme...

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD’nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

Son dakika | ABD yasta! Saldırılardan sonra flaş gelişme...

 

Bölgede yayın yapan Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı kentin batı yakasındaki Douglas Park bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada ise kentte Cuma gününden bu yana 3 ayrı saldırı gerçekleştiği hatırlatılarak, saldırılarda 3 kişi öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR SONRASINDA 5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

ABD’nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas, Ohio ve Chicago’da gerçekleşen silahlı saldırılarının mağdurlarını anmak ve saygı için ülkede 5 gün sürecek milli yas ilan etti. Trump'ın yayınladığı genelgede, Amerika Birleşik Devletleri bayrağının başta Beyaz Saray olmak üzere tüm kamu binaları, askeri birliklerde, deniz istasyonlarında, Federal Hükümet'in tüm birimleri, Birleşik Devletlerin Elçilik ve Dış Temsilciliklerinde, Konsolosluk ofislerinde ve yurtdışındaki diğer tesislerde aynı kademede 8 Ağustos 2019 gün batımına kadar yarıya indirileceği açıklandı.

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