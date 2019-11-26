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26.11.2019 - 17:21 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'de alarm! Beyaz Saray kapatıldı...

Başkent semaları yakınında izinsiz bir uçak olduğunu belirten Washington polisi, sığınaklara gidilmesini istedi.

Son dakika... ABD'de alarm! Beyaz Saray kapatıldı...

ABD gizli servisi, Salı sabahı Beyaz Saray'ın kapatılması emrini verdi. Acil durum emrine göre, sığınaklara gidilmesi isteniyor. Associated Press (AP) haber ajansı, emrin Kongre ve diğer kamu binalarını kapsadığını aktarıyor.

Amerikan medyası, başkent Washington yakınlarında izinsiz bir uçak görüldüğünü bildiriyor.

Hava kontrol kulesi söz konusu uçakla irtibatı kaybedince, savaş uçakları havalandı.

Yerel saatle sabah 08.30 verilen tahliye emri, yaklaşık 30 dakika sonra kaldırıldı.

Son dakika... ABDde alarm Beyaz Saray kapatıldı...


Reuters haber ajansı, elinde silahıyla gökyüzüne bakan bir gizli servis ajanının fotoğrafını servis etti.

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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