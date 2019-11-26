Son dakika... ABD'de alarm! Beyaz Saray kapatıldı...

ABD gizli servisi, Salı sabahı Beyaz Saray'ın kapatılması emrini verdi. Acil durum emrine göre, sığınaklara gidilmesi isteniyor. Associated Press (AP) haber ajansı, emrin Kongre ve diğer kamu binalarını kapsadığını aktarıyor.

Amerikan medyası, başkent Washington yakınlarında izinsiz bir uçak görüldüğünü bildiriyor.

Hava kontrol kulesi söz konusu uçakla irtibatı kaybedince, savaş uçakları havalandı.

Yerel saatle sabah 08.30 verilen tahliye emri, yaklaşık 30 dakika sonra kaldırıldı.





Reuters haber ajansı, elinde silahıyla gökyüzüne bakan bir gizli servis ajanının fotoğrafını servis etti.