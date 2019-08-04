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HaberlerDünyaSon dakika | ABD'de kanlı saldırılar sürüyor!
04.08.2019 - 20:35| İHA/AA

Son dakika | ABD'de kanlı saldırılar sürüyor!

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son dakika | ABD'de kanlı saldırılar sürüyor!

 

Bölgede yayın yapan Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı kentin batı yakasındaki Douglas Park bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada ise kentte Cuma gününden bu yana 3 ayrı saldırı gerçekleştiği hatırlatılarak, saldırılarda 3 kişi öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

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