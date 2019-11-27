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27.11.2019 - 10:57 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'de kimya fabrikasında büyük patlama!

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

Son dakika... ABD'de kimya fabrikasında büyük patlama!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tesisin bir bomba gibi patladığını ve alev topunun gökyüzüne yükseldiğini gözler önüne seriyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın yakınında yerleşim yerlerinin bulunduğu ve evlerde yaşayanların tahliye edilmeye başladığı bildirildi.

Görgü tanıkları fabrikada gece saat 01.00 sularında patlama meydana geldiğini ve yangının büyümesinden endişe ettikelrini aktardı.

Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Teksas'ın Port Neches kentinde meydana gelen patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

İstanbul'da akılalmaz olay! Ani fren yapınca...Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü. Sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı belirtilen kazada trafik durma noktasına geldi.
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