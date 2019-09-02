Son dakika... ABD'de korkunç yangın! 34 ölü...

ABD'nin California eyaletindeki Santa Cruz Adası'nda sabaha karşı bir teknede yangın çıktı. Amerikan medyası, yerel saatle 04.00 (Türkiye saatiyle 14.00) sularında çıkan yangında 34 insanın öldüğünden korkulduğunu duyurdu.





Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibinin gönderildiğini aktaran Sahil Güvenlik'in verdiği bilgiye göre, yangından kurtulmayı başaranlardan biri ağır yaralı.





Good Day LA muhabiri Jen Buesinger Sperry, toplu bir ölümün olduğunu bildiriyor.

CNN muhabiri Amanda Watts, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ancak kendisinin de tam ölü sayısını bilmediğini söyledi.

CNN'nin haberine göre, Conception tekne kıyıdan 20 mil açıkta bulunuyordu. (Yaklaşık 33 kilometre)