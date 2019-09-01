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01.09.2019 - 00:55

Son dakika... ABD’de silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son dakika... ABD’de silahlı saldırı

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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